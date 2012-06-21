У Франції співробітники Національного інституту превентивних археологічних досліджень (Inrap) в ході розкопок на острові Корсика виявили розкішну етруську гробницю, датовану V-III століттями до нашої ери.
Звіт про дослідження опублікований на сайті інституту. Повідомляється, що в гробниці було виявлено більше двохсот предметів, причому більшість з них не є суто ритуальними. Артефакти зараз вивчаються в лабораторії і викликають все більший подив.
Inrap уточнює, що гробницю виявили в містечку під назвою Алеро Ламаджоне. Гробниця знаходилася либоко під землею, зверху її прикривав більш пізній некрополь римських часів.
У центрі гробниці були знайдені рештки жінки. Її голова була повернута наліво. Пальці покійної були прикрашені двома золотими і декількома бронзовими перстнями, а вуха — парою золотих сережок. Руки жінки були витягнуті уздовж тіла.
Тіло покійної було оточене сорока керамічними посудинами, справжніми витворами мистецтва. Це був посуд різних типів, починаючи від глечиків для зберігання питної води і закінчуючи кубками з великими ручками. Майже всі вони прикрашені дивовижним розписом.
У ногах покійної були укладені парфумерні набори. Тут вчені знайшли два невеликі скляні флакони із залишками чорного лаку, два бронзових дзеркала і вазу. Ще 12 чаш різних форм і розмірів знаходилися уздовж лівого боку жінки, де розташовувався вхід в похоронну камеру.
Нині за допомогою комп'ютерної томографії проаналізовано 22 предмета з гробниці. Перші ж результати принесли сюрпризи. Сканування показало, що всередині одних артефактів знаходяться інші.
Так, усередині однієї алебастрової посудини сканер виявив металевий стрижень. Вчені припускають, що це може бути парфумерна голка, відома за деякими етруськими статуетками.
Наприклад, в Луврі зберігаються бронзові дзеркала, прикрашені скульптурами крилатих божеств, в руках у яких є подібний металевий стрижень.
В одній з чаш за допомогою сканера в затверділому стані якоїсь речовини було знайдено невелике бронзове кільце. Воно ідентичне чотирьом іншим кільцям, виявленим поблизу. Також вчені встановили, що посуд, ймовірно, спочатку був поміщений у плетений кошик, який до наших днів не зберігся.
Також в лабораторії реставратори намагаються відновити два погано збережених дзеркала, одне з яких мало бронзову ручку, а друге — кістяну. Ймовірно, вони теж були прикрашені фігурками божеств.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»