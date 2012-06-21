Американська компанія «Donut Media», яка займається автомобільними оглядами, підготовкою спортсменів до дрифтів та різноманітних перегонів, опублікувала відео про еволюцію автомобілів марки «Jeep».
У ролику показані основні характеристики автомобіля від 1940 року до пікапа "Scrambler", який презентують лише 2018 року.
Американський автовиробник «Willys» 1940 року виграв тендер від Міністерства оборони США на виробництво 16 тисяч машин для американської армії та союзних сил. Після закінчення Другої світової, з 1945-го почали випускати цивільну версію цього позашляховика. Він отримав назву «Jeep CJ» (від англійського Civilian Jeep). Виробництвом «Jeep CJ» з 1945 до 1986 займалася американська компанія «American Motors».
1987-го автокомпанія «Chrysler» викупила торгову марку «Jeep» в «American Motors». Попри зміну власників протягом довгого часу, «Jeep» зберігає свою штаб-квартиру в Толедо (штат Огайо, США).