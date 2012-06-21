Інноваційне середовище облаштовано у переміщеному Східноукраїнському національному університеті імені В. Даля.
У Fabrication Laboratory (FabLab) діти та молодь, які постраждали внаслідок збройного конфлікту, зможуть працювати разом, розвивати навички та матеріалізувати власні ідеї в будь-якій галузі — від освіти до мистецтва та науки. Інноваційне середовище відкрили завдяки співпраці з Фондом Terre des hommes у межах проекту «Спільне реагування України IV», що фінансує міністерство закордонних справ Нідерландів.
«Ми раді й пишаємось тим, що відкриємо перший FabLab у Луганській області. Діти й підлітки в цьому регіоні мають менше можливостей для соціальної взаємодії, а конфлікт знижує їхню мобільність та можливості розвитку. Ми вдячні університету, що він надав простір і зобов’язується підтримувати функціонування FabLab із забезпеченням доступу громадськості. Цей сучасний простір освіти і творчості вітає молодь з усього регіону. Tdh підтримуватиме прагнення підлітків за межами міста Сєверодонецька відвідати FabLab та ініціювати власні проекти», — зазначив Йонуц Райта, директор Tdh в Україні.
FabLab — це невелика майстерня, оснащена цифровими інструментами виробництва: 3D-принтером, лазерним та вініловим різаками, вишивальними машинами. Використовуючи різноманітні матеріали — дерево, пластик, метал або картон, молодь зможе створювати прості предмети й навіть складні проекти.
для «Урядового кур’єра»