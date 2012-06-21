Видання Daily Mail повідомило, що вже в 2020 році мільйони користувачів втратять можливість користуватися популярним месенджером WhatsApp.
Відзначається, що таке обмеження стосується лише смартфонів від Apple, в яких встановлено операційну систему iOS 8 чи більш ранні версії, а також пристроїв, що працюють на базі Android версії 2.3.7 або більш старі. Нововведення вступить у силу вже 1 лютого наступного року. Крім того, за словами джерела, всі власники зазначених пристроїв втратять можливість створювати нові акаунти в месенджері або підтверджувати раніше створені.
Повідомляється, що ущемлені будуть також всі власники пристроїв, що працюють на базі операційної системи Windows Phone. Однак їх це обмеження торкнеться вже в цьому році, а саме 31 грудня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»