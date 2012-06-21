Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Ринок праці постійно змінюється і професії, які були затребувані кілька років тому, можуть стати непотрібними або низькооплачуваними. На думку фахівців, протягом наступних десяти років буде максимально автоматизовано такі професії, як касир та кондуктор, провідник та перекладач, листоноша та менеджер банку тощо.
Фахівці прогнозують попит на сіті-фермерів (фахівців з упорядкування агрогосподарств на дахах та стінах хмарочосів), професіями майбутнього також будуть ті, що пов’язані з технологіями: наприклад, «цифровий лінгвіст» (спеціаліст, який допоможе зорієнтуватися в інформаційному просторі та обробити текстову інформацію), «утилізатор інформації» (аналітик, який відслідковує та знищує непотрібну особисту чи професійну інформацію).
Враховуючи тенденції, луганський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості надає послуги з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації дорослому населенню за актуальними професіями. Найближчим часом для ЛЦПТО ДСЗ планується отримати ліцензії на перспективні робітничі професії, наприклад «Електромеханік з обслуговування та ремонту вітроенергетичної установки». На основі існуючої ліцензії «Офісний службовець (бухгалтерія), на замовлення роботодавців можливо отримати додаткові ліценції – «ресепшіоніст» та «реєстратор медичний».