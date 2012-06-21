Хтось розглядає нинішній карантин лише як перепону, зайві незручності чи суцільні обмеження. Та, виявляється, — це ще прекрасна можливість отримати нові знання, навички, кваліфіковані поради, які знадобляться не лише сьогодні, а й на майбутнє.
Так, напередодні травневих свят за комп’ютери водночас сіли 33 фахівці з 14-ти об’єднаних територіальних громад Чернігівщини (Менської, Корюківської, Новгород-Сіверської, Носівської, Городненської, Кіптівської та низки інших).
Для них — а це переважно керуючі справами, секретарі та начальники відділів апаратів місцевих рад та їхніх виконавчих комітетів — Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» в партнерстві з Чернігівським центром підготовки та підвищення кваліфікації організувала і провела дистанційне навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Особливості управління людськими ресурсами в органах місцевого самоврядування за кризових умов».
За кілька днів до колег додалася наступна група самоврядного активу з Батурина, Борзни, Бахмача, Варви, Сосниці, Срібного тощо — загалом ще 25 посадовців, які також взяли участь в онлайн навчанні. Можна зрозуміти підвищений інтерес до освіти цієї категорії спеціалістів таких нових утворень як ОТГ, надто ще й з урахуванням особливостей «карантинної доби».
Чому конкретно вчили самоврядний актив області? Як пояснила заступник голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко, йшлося передусім про «карантинні новації» — актуальні проблеми врегулювання трудових відносин з посадовими особами місцевого самоврядування та службовцями місцевих рад.
Експерти, приміром, докладно пояснювали аудиторії як налагодити діяльність співробітників за звичайним графіком, в режимі дистанційної (надомної) роботи чи в гнучкому режимі.
Затребуваною (з огляду на численні запитання учасників навчання) стала інформація щодо організації засідань місцевих рад у дистанційному режимі (аудіо- та відео конференції), а також рекомендації вносити до порядку денного лише невідкладні питання місцевого життя, мати завчасно підготовлені і оприлюднені проєкти рішень, встановлювати чітко визначений часовий регламент на їхнє обговорення тощо.
Програма РЄ зробила ще одну дуже важливу справу для службовців органів місцевого самоврядування з віддалених від центру територій. На її HRM-дайжесті представлені зразки відповідних організаційно-розпорядчих документів органів місцевого самоврядування, які унормовують їхню діяльність під час пандемії.
Другий випуск цього практичного «помічника муніципальних службовців» повністю присвячено темі трудових відносин за умов запровадження карантину у зв’язку з COVID-2019, зокрема ухваленим чинним урядом змінам до законодавчих актів України. Дайжест містить чіткі і виважені відповіді на широкий спектр питань, з якими зіткнулися сьогодні організаційно-кадрові служби місцевих рад.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»