Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
В Агентстві місцевих доріг Полтавської області визначилися з обсягом коштів, які необхідно акумулювати на утримання 7 тисяч 188 кілометрів місцевих доріг на період до 2022 року. Відповідні розрахунки для них виконав державний дорожній НДІ імені М. П. Шульгіна. Так ось, для того, щоб місцеві дороги Полтавщини були в ідеальному стані, у них треба буде за три наступні роки вкласти майже 4 мільярди гривень.
Скептикам представники агентства пояснили, що утримання доріг у всіх районах передбачає виконання багатьох видів робіт, сам перелік яких займе чимало місця на папері. Однак вони й самі не вірять, що їм дадуть стільки коштів, і в реальності розраховують на суму у 8-10 разів меншу, тобто на 600 мільйонів гривень.
Залишається визначитися із компанією, яка погодиться працювати за такі гроші. Адже солідні дорожньобудівельні компанії на кшталт турецької «Онур» справді звикли до мільярдів.