Експерти одного із зарубіжних видань вирішили з'ясувати, як поводяться на дороги німецькі автомобілі: седан BMW M3 CS і універсал Audi RS4 Avant. Обидві машини мають різні типи кузова, і тому їх не можна назвати прямими суперниками.
У моторному відсіку седана BMW M3 CS розмістився трирядний 6-циліндровий двигун з віддачею 460 кінських сил, що працює в тандемі із семи-швидкісним «роботом» з заднім приводом. Універсал Audi RS4 Avant оснастили 450-сильним агрегатом, який приводиться в дію 8-ступінчастою автоматичною трансмісією з повним приводом. Перший автомобіль до першої «сотні» бере розгін за 3,9 секунди, друга машина набирає першу «сотню» за 4,1 секунди.
При старті седан відрізняється недостатнім зчепленням з дорожнім покриттям, але пізніше обставив універсал на трасі, так як BMW M3 CS має хороше зчеплення з дорогою на другій передачі.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»