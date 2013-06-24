Бойові медики Сил оборони України, які не мають профільної медичної освіти, зможуть здобути фаховий ступінь або вищу освіту за адаптованими програмами.

З 1 липня розпочинається цільова вступна кампанія для розвитку кадрового потенціалу військової медицини, яку розробило Міноборони спільно з МОЗ та іншими державними органами. Особливість ініціативи — навчання без відриву від виконання службових обов’язків, вступ за результатами співбесіди (без складання НМТ), а також офіційне визнання вже набутого бойового досвіду та практичних компетентностей. Участь у програмі можуть взяти військовослужбовці, які: проходять службу на посаді бойового медика; мають статус учасника бойових дій; мають документ про повну загальну середню освіту або диплом молодшого спеціаліста/фахового молодшого бакалавра (зі спеціальності «Медсестринство»); мають сертифікат про проходження підготовки за фахом «бойовий медик»; не здобували раніше профільної медичної освіти. Навчання здійснюється за спеціально адаптованими освітніми програмами у закладах фахової передвищої та вищої медичної освіти.

Можливість здобути диплом медичного фахівця дасть змогу українським бойовим медикам систематизувати набуті на практиці знання, розширити професійні компетенції та продовжити кар’єрний розвиток у галузі охорони здоров’я під час служби і після її завершення.

Таким чином держава допомагає перетворити досвід військовослужбовців на професійне майбутнє.

У вступній кампанії беруть участь Буковинський державний медичний університет; Черкаська медична академія; Львівська медична академія імені Андрея Крупинського; Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти; Волинський медичний інститут; Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова; Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського; Івано­Франківський національний медичний університет; Одеський національний медичний університет; Полтавський державний медичний університет. Завдяки програмі бойові медики зможуть без відриву від проходження військової служби отримати: диплом бакалавра за спеціальністю «Медсестринство», спеціалізація І5.02 «Екстрена медицина» за освітньо­професійною програмою «Екстрена медицина/парамедик»; диплом фахового молодшого бакалавра за спеціальністю І5 «Медсестринство» за освітньо­професійною програмою «Сестринська справа», повідомляє Міноборони.