Слов’янський міський голова Вадим Лях дав завдання відділу охорони здоров’я міської ради підготувати спеціальну програму для стимулювання народжуваності і збільшення кількості місцевих жителів. Адже поки що, на жаль, демографічна ситуація в місті тривожна, оскільки рівень смертності рік у рік істотно перевищує поповнення за рахунок новонароджених. Приміром, 2016 року в Слов’янську з’явилося на світ 1083 малюки, 2017-го — 960, 2018-го — всього 879.
До цієї програми планують унести заходи, які мають посприяти тому, щоб позитивно змінити співвідношення смертності й народжуваності. Є намір поряд з відповідною державною допомогою після народження дитини надавати разову фінансову допомогу ще й від міської ради. Цікаве ще одне нововведення. Планують, що невдовзі в центрі Слов’янська, на Соборній площі, про народження кожної дитини гучно й урочисто повідомлятимуть фанфари. А ще тут оголошуватимуть кількість народжених за день хлопчиків і дівчаток.