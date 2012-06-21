Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Результативним став виступ вихованців Сумської дитячої музичної школи №2 у сьомому Всеукраїнському конкурсі композиторів та художників «Фантазія», що відбувся у Маріуполі і в якому взяли участь 34 учасники з Києва, Харкова, Сум, Маріуполя, Краматорська та інших міст України.
Представники слобожанського міста вибороли сім призових місць, з яких одне перше, два других і чотири третіх. Це відповідно Кіра Шевченко, Аліса Мовчан та Олеся Єлшанська, Ерік Єременко, Марічка Лебедь, Богдана Клюзова і Ліана Костенікова.