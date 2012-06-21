Лише два роки тому українські дизайнери почали брати участь у виставкових тижнях Європи, але їхні стенди серед найпопулярніших. Цьогорічний український стенд на Paris design week 2018 відвідало багато парижан і гостей французької столиці. Приємним для українців стало визнання доробку уманського дизайнера Ігоря Скрипника та його перемога у Rado Star Prize 2018.
Проект українського конструктора — лампа Moon, яка символізує фази Місяця, що відбивають світло від мідної поверхні, викликав захоплені відгуки. Концепція світильника виникла, коли Ігор разом із дружиною сидів на узбережжі океану і спостерігав за заходом сонця. Місяць, який відбивався від водної поверхні, і навіяв дизайнерові оригінальне рішення.
Художника (а дизайнер великою мірою художник) надихають подорожі та природа. Дуже любить водну стихію. Працюючи в Києві, а також в інших країнах, зустрічається з різними дизайнерами, дискутує про сучасні тенденції в художньому конструюванні, вивчає досвід закордонних колег.