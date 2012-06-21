«Ми розуміємо яка велика відповідальність лежить на наших медиках — порятунок життя людей у цей складний кризовий час. Тому ми, як соціально-відповідальна спортивна федерація, прийняли рішення хоч трохи підставити плече і стати опорою нашим лікарям», — говорить президент федерації у Луганській області Ігор Панов.
Рубіжанську лікарню було обрано, тому що вона є основною в області з лікуванню інфекційного захворювання COVID-19. Головному лікарю передані медичні захисні маски.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»