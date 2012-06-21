Для здійснення таких амбітних планів щодо випуску молочної продукції під своєю торговою маркою сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «Мрія» із села Глушківка Куп’янського району нині має міцне підґрунтя.
Тут завдяки будівництву нового молочного комплексу та оснащенню його сучасним доїльним обладнанням типу «Карусель» ще п’ять років тому стали виробляти молоко екстра-класу, яке відповідає європейським стандартам, а відтак і дає більший прибуток.
Свою молочну продукцію селяни як сировину збувають Куп’янському молочноконсервному комбінату (КМК), який виготовляє молокопродукти для реалізації в країнах Євросоюзу.
Реалізуючи майже по тридцять тонн молока щодня, господарство має чималий і стабільний заробіток і вже розробляє плани щодо самостійного випуску молочних виробів та в подальшому — виходу на європейський ринок.