Шотландський фермер зробив пропозицію своїй дівчині у незвичайній манері. Він написав маркером на спмні однієї зі своїх корів фразу «Ти вийдеш за мене?». Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на газету The Telegraph.
Як розповів майбутній наречений, корова по кличці Кучерява найбільше подобалася його дівчині. Спочатку подруга фермера помітила, що на боці тваринного щось написано, але не змогла прочитати речення, оскільки корова в той момент повернулася іншим боком. Коли тварина підійшло ближче до пари і дівчина побачила написане запитання, її коханий вже стояв перед нею на колінах з обручкою.
Дівчина відповіла згодою своєму хлопцеві. Пізніше вона опублікувала в соцмережах фотографію корови з написом на боці.
Раніше в серпні 28-річний житель Лондона також зробив пропозицію своїй дівчині в сільськогосподарської стилістиці. Чоловік запросив кохану здійснити прогулянку на гелікоптері, і коли вони пролітали над кукурудзяним полем, дівчина побачила на ньому величезний напис «Вийдеш за мене?».
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»