Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Прикра новина надійшла з Кілійського району на Одещині. Тамтешній фермер Володимир Сердюченко вкоротив собі віку, бо через посуху втратив геть увесь урожай, повідомляє УНІАН з посиланням на голову Кілійської об’єднаної територіальної громади Павла Бойченка.
Як зазначив Павло Бойченко, загиблий, немолодий вже чоловік, 1954 року народження, мав репутацію порядної й обов’язкової людини, дбайливого господаря і доброго сусіда. Саме це, імовірно, і довело його до смерті.
Він узяв в оренду у односельців 150 га їхніх паїв в обробіток, але втратив весь урожай через посуху і лишився винний власникам орендованих ним наділів близько 900 тисяч гривень орендної плати. Виплатити таких грошей він, звісно, не міг, звертався до влади, і місцевої, і державної, по компенсацію, але не отримав конкретної відповіді. Саме це й довело господаря до самогубства.
Голова ОТГ висловив співчуття рідним та близьким померлого, але водночас зазначив: майже місяць тому Кілійська міська рада підтримала звернення до керівництва країни з проханням підтримати місцевих хліборобів, які через неврожай другий рік поспіль опинилися на межі виживання. Не отримавши конкретної відповіді, місцеві депутати мають намір подати повторне звернення. Підтримки потребують найперше малі господарі, а не великі корпорації, — підкреслив Павло Бойченко.