У селі Коросне Перемишлянського району Львівської області місцеві підприємці відкрили фермерське господарство, яке вирощує кіз і реалізує козяче молоко. Пасовища розташовані на 32 гектарах землі, ще два гектари відведено під заготівлю кормів. Усього на фермі утримують 132 кози, із них 95 — козематки.

«Відкриття цього фермерського господарства вкотре підтверджує, що на Львівщині сприятливе бізнес-середовище та інвестиційний клімат. Цьогоріч в області відкрили майже 30 підприємств, це 7 тисяч робочих місць, у які інвестували майже 100 мільйонів євро. Це спільна робота влади, місцевих громад, підприємців, у цьому напрямі працюватимемо й надалі», — наголосив під час відкриття фермерського господарства перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.

Керівник фермерського господарства Ярослав Сірак (ліворуч) демонструє гостям зі Львова козині сири, що дозрівають. Фото надане автором

Як зазначив посадовець, Львівська облдержадміністрація разом з облрадою розробила й ухвалила дві програми, одна з них стосується конкурентоспроможної економіки, друга — агропромислового комплексу. Ці програми передбачають надання пільгових кредитів для фермерських господарств до 500 тисяч гривень під мінімальний відсоток.

Торік перемишлянське фермерське господарство отримало фінансову допомогу, пільговий кредит на реалізацію бізнес-плану обсягом півмільйона гривень з обласного бюджету відповідно до Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва на селі у 2016—2020 роках. Ці кошти фермери скерували на придбання поголів’я племінних кіз, доїльного обладнання та будматеріалів для реконструкції приміщення. Кошторисна вартість проекту становить близько 6 мільйонів гривень.

Фото надане автором

До слова, на території ферми облаштували і власну сироварню. Як розповів керівник господарства Ярослав Сірак, її продукцію вже постачають на ринки Львова. Тут експериментують і виготовляють різні види м’яких і твердих сирів, використовуючи досвід європейських країн. У подальших планах — розвиток екологічного туризму й окультурення прилеглих територій. 