У селі Коросне Перемишлянського району Львівської області місцеві підприємці відкрили фермерське господарство, яке вирощує кіз і реалізує козяче молоко. Пасовища розташовані на 32 гектарах землі, ще два гектари відведено під заготівлю кормів. Усього на фермі утримують 132 кози, із них 95 — козематки.
«Відкриття цього фермерського господарства вкотре підтверджує, що на Львівщині сприятливе бізнес-середовище та інвестиційний клімат. Цьогоріч в області відкрили майже 30 підприємств, це 7 тисяч робочих місць, у які інвестували майже 100 мільйонів євро. Це спільна робота влади, місцевих громад, підприємців, у цьому напрямі працюватимемо й надалі», — наголосив під час відкриття фермерського господарства перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський.
Як зазначив посадовець, Львівська облдержадміністрація разом з облрадою розробила й ухвалила дві програми, одна з них стосується конкурентоспроможної економіки, друга — агропромислового комплексу. Ці програми передбачають надання пільгових кредитів для фермерських господарств до 500 тисяч гривень під мінімальний відсоток.
Торік перемишлянське фермерське господарство отримало фінансову допомогу, пільговий кредит на реалізацію бізнес-плану обсягом півмільйона гривень з обласного бюджету відповідно до Комплексної програми підтримки та розвитку агропромислового виробництва на селі у 2016—2020 роках. Ці кошти фермери скерували на придбання поголів’я племінних кіз, доїльного обладнання та будматеріалів для реконструкції приміщення. Кошторисна вартість проекту становить близько 6 мільйонів гривень.
До слова, на території ферми облаштували і власну сироварню. Як розповів керівник господарства Ярослав Сірак, її продукцію вже постачають на ринки Львова. Тут експериментують і виготовляють різні види м’яких і твердих сирів, використовуючи досвід європейських країн. У подальших планах — розвиток екологічного туризму й окультурення прилеглих територій.