Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Засновниця фермерського господарства «Ромашка» Надія Кім з Домантового, що неподалік Золотоноші на Черкащині, нинішнім станом овочевих плантацій задоволена. Цього літа зріє непоганий урожай. Вирощує овочі та інші сільськогосподарські культури ще з 1995 року — відколи переїхала сюди з чоловіком та чотирма дітьми з Узбекистану. Всією сім’єю під керівництвом досвідченого в аграрній справі чоловіка Надії — Леонтія й працювали на тих перших орендованих 20 гектарах. Це тепер у них уже 300 гектарів землі, з них 12 — під овочами, а решта зайнята соняшником та кукурудзою.
Надія Федорівна одразу привернула до себе увагу рясними врожаями, високою якістю вирощеної продукції. Капуста, цибуля, перець, помідори та інша городина стали бажаними в дитячих садках та школах, будинках-інтернатах, лікарнях, санаторіях, їх залюбки купують не тільки на Черкащині, а й за її межами. Хто ще в окрузі може похвалитися такими великими врожаями цибулі! А вирощена фермеркою капустина вагою 22 кілограми якось справила справжній фурор на виставці в столиці України.
Незабаром починання їхньої сімʼї підтримали сестра з братом, які теж наважилися на переїзд у Домантове. Доглядали та збирали овочі гуртом: велика родина, сільські жителі і навіть друзі із Сміли.
Проте господарювання на українській землі не завжди було безхмарним. У деякі роки доводилося через погодні негаразди терпіти збитки. Однак віра у свою справу, вроджена працелюбність усієї родини завжди перемагали. Маючи неабиякі навички вправного менеджера, уміючи спілкуватися з людьми, Надія Федорівна швидко знаходить партнерів та друзів. Ось і нині «Ромашка» успішно співпрацює з багатьма підприємствами, зокрема канівським заводом «Верес», реалізовує овочі в Дніпропетровську, Миколаївську та інші області.
З часом налагодили крапельне зрошування ґрунту, придбали кілька власних тракторів, автомобілів, подрібнювачі рослинних решток та інше устаткування для вирощування овочевої продукції. Облаштували й невеличке тваринницьке господарство. Побудували зручний будиночок для працівників, аби вони могли відпочити, сховатися від спеки. Зарплату одержують завжди вчасно, і вона досить висока — від 9 до 12 тисяч гривень.
Карантин не вибив із колії працівників фермерського господарства. Тут і нині додержують усіх рекомендованих заходів безпеки. Люди працюють на відстані три-чотири метри один від одного, а до плантацій дістаються велосипедами, аби обмежити контакти. Зараз триває активне прополювання рослин. Дощі, які перепадають, допомагають дбайливим господарям і нинішнього літа не без підстав сподіватися на високий урожай.