212 фермерських господарств з усієї України матимуть право отримати поворотну фінансову допомогу в 2017 році згідно з бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам». Загалом на таку підтримку претендувало 308 господарств.
Цю інформацію озвучила в межах міжнародної виставки ефективних рішень для агробізнесу «АгроКомплекс 2017» заступник міністра аграрної політики та продовольства Олена Ковальова. Її слова цитує прес-служба міністерства: «За держпрограмою надання кредитів фермерським господарствам цього року вдалося задовольнити 70% заявок. З Луганської та Донецької областей вдалося задовольнити 100% заявок. Перевагу надавали тим господарствам, які мають в обробітку до 500 гектарів землі, є членами кооперативів або займаються розведенням великої рогатої худоби, ягідництвом, виноградарством чи органічним виробництвом, а також чия діяльність має динаміку розвитку. Уперше фінансову підтримку отримає сімейне фермерське господарство».
Загальна сума асигнувань, визначених програмою на 2017 рік, становить 65 мільйонів гривень. Це вчетверо перевищує торішній обсяг. До складу комісії, яка проводила конкурсний добір і формуватиме реєстр фермерських господарств для одержання фінансової підтримки, увійшли представники громадських організацій, профільних асоціацій, дорадчих служб, представники Мінагрополітики, Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Усі засідання комісії транслювали в онлайн режимі.
По завершенні погодження реєстру фермерських господарств, що мають право на одержання фінансової підтримки, Мінагрополітики спрямує розподілений обсяг коштів до Укрдержфонду. Він укладатиме з переможцями конкурсу угоди про надання кредитів та перерахує їм бюджетні кошти.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»