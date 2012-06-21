Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Сумах стартував міський фестиваль для пенсіонерів «Золотий вік – вік активного довголіття», приурочений до Міжнародного дня людей поважного віку.
Як повідомили у Сумському міському територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг)) «Берегиня», який виступив його організатором, подібний захід проходить другий рік поспіль і передбачає розмаїту тижневу програму на різні «смаки» і захоплення.
Так, фестиваль стартував із конференції «Освітні стратегічні практики для людей поважного віку» та виставки-ярмарку творчих робіт місцевих пенсіонерів.
У планах – тренінгові інтерактивні заняття, майстер-класи, спортивне свято «У здоровому тілі – здоровий дух», екскурсія містом. А завершиться фестиваль 2 жовтня танцювально-розважальною програмою «Закружляємо у вальсі», яка передбачає не тільки танці, а й літературну частину, показ сучасної моди тощо.