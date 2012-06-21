Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Успішно виступили на дистанційному міжнародному фестивалі-конкурсі «Балтійський бриз» представники Сумської дитячої музичної школи №4. П’ятеро її учнів – Максим Галушка, Тая Євтухова, Анастасія Калініченко, Олександра Мазіна та Діана Баранова перемогли в номінації «вокал» серед більш як півтори сотні учасників.
Сумські вихованці здобули високу оцінку своїх талантів не лише від членів журі, а й організаторів цього творчого огляду – оргкомітету «Квітуча Україна» з Києва, ризького продюсерського центру «Impressa», празького фестивального руху «StarsWay», а також Всеукраїнської національної спілки, що входить до складу Європейської асоціації фольклорних фестивалів.