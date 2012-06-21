У Мелітопольському палаці культури ім. Т. Шевченка з ініціативи громадської організації «Центр «Побратим» та Мелітопольської міськради вперше в Запорізькій області відбувся зворушливий фестиваль «Пісні, народжені в АТО».
Українські бійці заспівали авторських пісень, які вже знає вся Україна. Виконавці — військові й волонтери, більшість із них — не професійні музиканти. Їхні композиції народилися на передовій, у шпиталях і навіть у полоні. І як зізналися самі виконавці, пісні їм допомагали вижити й не здатися.
Ідея фестивалю зародилася торік. Тоді схожі фестивалі проводили у Дніпрі й Києві. На сцені першого запорізького фестивалю зібралися 20 сольних виконавців і груп з авторськими піснями. Серед них представники запорізького краю: солдат із Запоріжжя, який служив у батальйоні «Фенікс», із позивним «Маестро» Олег Сорока і старший сержант із Мелітополя військовослужбовець 23-ї ОМПБ з позивним «Гамлет» Руслан Давидович.
У межах фестивалю відбувся допрем’єрний показ документального фільму «Січ», виконавець головної ролі в якому ветеран АТО запорізький «кіборг» В’ячеслав Зайцев. На фестивалі провели благодійну акцію збирання коштів на лікування бійця 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Олександра Осіпова.
До фестивалю долучилася делегація учасників АТО та родин загиблих на сході України з міста Запоріжжя.