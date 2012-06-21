«Старими вулицями нового міста» — так називався історико-культурний ретро-фестиваль, що відбувся в Сумах у рамках громадського бюджету.
За словами автора проекту Галини Ігнатьєвої, мета цього заходу – розповісти сумчанам і гостям міста про історію його створення, розвиток Нового міста, аби сучасники ще дужче полюбили цю перлину над Пслом.
Дійство проходило на території Старого міста, зокрема, вулицях Троїцькій та Горького, проспекті Тараса Шевченка, де учасникам фестивалю презентували костюмовані екскурсії історичним центром Сум та «Петропавлівський погост – музей просто неба. Суми на перетині ХIХ-ХХ століть».
На території дитячого парку «Казка» були представлені арт-локації «Вулиця Гончарна», «Вулиця Троїцька»», «Карта міста-250», фотогалерея «Нове місто у плині часу», розмаїті інсталяції, творчі майданчики та експозиції учасників фестивалю.
Як зазначив міський голова Сум Олександр Лисенко, окрім суто пізнавального аспекту надзвичайно важливо, що сумчани долучилися до формування громадського бюджету, який дозволив провести це дійство. І надалі міська влада всіляко заохочуватиме містян до активної участі у формуванні нових інструментів співпраці.
Так, наступного року на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету передбачено 10 мільйонів гривень.