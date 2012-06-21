Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Тернопіль останніми роками організував уже сім мистецьких фестивалів «Ї». Він завжди насичений не лише новими літературними перформансами, а й розмаїтими виставками, кінопоказами, яскравою музичною палітрою. На це кількаденне свято щороку висаджується потужний творчий десант письменників, художників, музикантів. І не лише з України, а й з-за кордону.
Програмний директор фестивалю «Ї», поет Юрій Матевощук каже, що на цьому святі красного слова, музики та пензля зажди панує особлива атмосфера живого спілкування, спільного пригадування спогадів та історій. Через карантин уже втомилися від онлайнзаходів. Тож вирішили розпочати мандрівний літературний проєкт «До всіх своЇх». І вдадуться до подорожей, під час яких у семи містах нашої країни зустрінуться із знаними письменниками. Першим таким містом уже цього місяця стане Рівне.
Проєкт «До всіх своЇх» організували разом з Українським інститутом книги. За мету ставлять, зокрема, популяризацію серед українців під час карантину читання й творчості наших письменників, формування бренду української літератури як актуальної та якісної. Запланували в межах цієї творчої ініціативи щотижня вести наживо у соціальних мережах, YouTube-каналах трансляції розмови з відомими письменниками, показ відеосюжетів «Будні митця».