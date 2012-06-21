Міжнародна федерація футбольних асоціацій (ФІФА) може замінити товариські матчі національних збірних новим турніром під назвою «Світова ліга». Питання обговорювалося на зустрічі представників футбольних конфедерацій, що відбулася в Індії минулого тижня, повідомляє Укрінформ.
Якщо ініціатива отримає підтримку, то турнір розпочнеться в 2019 році і триватиме протягом календарного року. Формат Світової ліги буде схожий з Лігою Націй — новим турніром від УЄФА. У ній буде три дивізіони, до яких команди потраплятимуть залежно від рейтингу. Зазначимо, що після рішення УЄФА проводити Лігу Націй проти такої ідеї різко виступили команди з Південної Америки, які практикують проведення товариських матчів проти топ-збірних Європи. Однак організатори Світової ліги мають намір усунути цю прогалину і вирішити проблему.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»