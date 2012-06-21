Фігуру, схожу на людину, виявила польська дослідниця в одному із найстаріших міст світу – в Чаталхоюку (Туреччина). Це перший подібний предмет з кістки, знайдений у цьому місці. Знахідці майже 8500 років.

Відкриття було здійснено в одному із найперших у світі фермерських центрів та в одному з найвідоміших археологічних пам’яток світу – Чаталхоюку, який розташований у південній частині Анатолійського плато в центральній Туреччині. Історики датують виникнення міста 6500 роком до н.е., а вік деяких артефактів, знайдених археологами, сягає 9000 років.

Люди тут постійно жили протягом тисячі років між 7100 і 6000 до н.е., тобто в епоху неоліту. Фігурку було знайдено в 2016 році. Висновки її спеціалізованих аналізів представлені в археологічних та антропологічних наукових виданнях.

Найвідоміші з цього місця – глиняні жіночі статуетки, донедавна вважалися так званою богинею матір’ю через їх масивну поставу та відкриті груди. Сьогодні ці предмети найчастіше трактуються як уявлення про літніх людей та свідчення поклонінню предкам. Зараз вчені оголосили про відкриття антропоморфної кісткової фігури, тобто тієї, яка має людські риси.

«Це, безперечно, важлива знахідка з дуже спрощеним, але однозначним представленням людських особливостей у формі очей. Статуетка була зроблена з кістки – з проксимального пальця ноги (яка належала віслюку», – каже професор археозоології і палеонтології Каміла Павловська з кафедри палеоекологічних досліджень Інституту геології Університету Адама Міцкевича в Познані.

Статуетка має висоту майже 6 см. Увагу привертають вирізані в кістці зображення, що нагадують очі.

«Подібний спосіб представлення людських рис відомий із пам’яток, виявлених на інших пам’ятках з Близького Сходу того ж періоду», – каже Каміла Павловська. Вона каже, що більшість подібних предметів відомі трохи пізніше в епоху хальколіту (4300 - 3300 рр. до н. е.). Вони також виготовлені з кісток, головним чином з кісток ослів чи коней.

«Досі вчені під час досліджень у Чаталхоюку часто виявляли фаланги ослів та коней. В окремих випадках на них були сліди обробки, але ніколи у формі, що нагадують анатомічні особливості людини», каже – Каміла Павловська.

Дослідник вважає, що в цьому доісторичному місті не було багато ослів. Тут домінували вівці та кози – їх м'ясо, кістковий мозок та лій були важливим елементом раціону жителів цього краю.

Професор Павловська натрапила на унікальну фігурку під час аналізу зразка флотації, тобто мокрого висіву насіння. Це процедура, яка дозволяє археологам знайти кісткові рештки та інші невеликі артефакти. Статуетка знаходилася в одній із глиняних ємностей у приміщенні, де зберігалася їжа – її зробили в період з 6500 до 6300 рр. до н.е.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»