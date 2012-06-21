Волонтери привезли документальний фільм режисера Сергія Лисенка. У стрічці йдеться про те, як українські патріоти відбивали російську агресію у 2014—2015 рр. Волонтери із благодійної організації «Фонд «Мир і Ко» кажуть, що картина не стільки про війну, скільки про героїзм людей. Вона демонструє, як змінилася й вистояла українська армія.
Стрічку вже подивилися курсанти Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою в місті Кремінна, небайдужі жителі села Кримське, на околицях якого проходить лінія розмежування, люди зі Станиці Луганської та Щастя.
За словами волонтерів, відеопроєкт — їхній внесок у протидію російській гібридній агресії. Допрем’єрні покази відбудуться у населених пунктах уздовж усієї лінії розмежування. Надалі стрічку демонструватимуть на фестивалях і телебаченні.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»