Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»
Першими на Луганщині відвідали допрем’єрний показ фільму «Толока» медики, поранені та хворі з госпіталю в Сєверодонецьку.
Режисер картини Михайло Іллєнко, актори Мирослав Гай і Тетяна Нагірняк розповідали про історію створення стрічки, реальні історії людей, які стали прообразами персонажів. За їхніми словами, фільм виходить за межі відомої поезії Тараса Шевченка з розширенням біографій дійових осіб до масштабів історичних узагальнень від часів козаччини до сьогодення. Далі обраний маршрут привів творчу групу до міста Щастя. Як повідомляє пресслужба цивільно-військового співробітництва «Північ», поспілкуватися з відомим українським кінорежисером та акторами могли учасники аматорського театру однієї з місцевих шкіл. До речі, у стрічці знялося четверо учнів маестро, з них двоє пройшли загартування війною. Фінальним показом «Толоки» на Луганщині стала демонстрація для військовослужбовців штабу оперативно-тактичного угруповання «Північ». Кожен з тих, хто подивився картину, мав змогу поставити підпис на прапорі України з маршрутом руху творчої групи на Донбасі.