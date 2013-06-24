Фінансова підтримка Європейського Союзу має бути гнучкою та спрямовуватися зокрема на розвиток виробництва безпілотників в Україні, а також на просунуті засоби ППО. На цьому наголосив заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв під час зустрічі з делегацією Європейського парламенту на чолі з головою комітету з питань оборони та безпеки МаріАгнес ШтракЦімерман.
«Нині більш як 85% уражень на полі бою забезпечують саме українські безпілотні системи. Спрямування фінансової підтримки на збільшення виробництва українських дронів є передумовою досягнення результату на фронті», — сказав Сергій Боєв. Він наголосив на необхідності забезпечити гнучкість у використанні ресурсів у межах пакета ЄС для фінансової підтримки України обсягом я90 млрд.
Україна має спроможності збільшити виробництво дронів у кілька разів за умови належного фінансування. Сергій Боєв зазначив, що виробництво безпілотників в Україні приблизно втричі дешевше, ніж у країнах ЄС. Водночас Україна працює над механізмами, які дадуть змогу її бойовому досвіду та інноваціям посилити європейських партнерів.
Ще одним важливим блоком розмови стала необхідність подальшого обмеження ресурсів державиагресора. Санкції та політичний тиск безпосередньо знижують здатність росії фінансувати війну, масштабувати виробництво озброєння та залучати людський ресурс.
«Критично важливо посилювати тиск на тіньовий флот та інші джерела доходів російської економіки», — заявив Сергій Боєв.
Заступник міністра подякував Європейському Союзу за послідовну підтримку та солідарність з Україною, повідомляє Міноборони.