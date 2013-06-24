Фінансова підтримка Європейського Союзу має бути гнучкою та спрямовуватися зокрема на розвиток виробництва безпілотників в Україні, а також на просунуті засоби ППО. На цьому наголосив заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв під час зустрічі з делегацією Європейського парламенту на чолі з головою комітету з питань оборони та безпеки Марі­Агнес Штрак­Цімерман.

«Нині більш як 85% уражень на полі бою забезпечують саме українські безпілотні системи. Спрямування фінансової підтримки на збільшення виробництва українських дронів є передумовою досягнення результату на фронті», — сказав Сергій Боєв. Він наголосив на необхідності забезпечити гнучкість у використанні ресурсів у межах пакета ЄС для фінансової підтримки України обсягом я90 млрд.

Україна має спроможності збільшити виробництво дронів у кілька разів за умови належного фінансування. Сергій Боєв зазначив, що виробництво безпілотників в Україні приблизно втричі дешевше, ніж у країнах ЄС. Водночас Україна працює над механізмами, які дадуть змогу її бойовому досвіду та інноваціям посилити європейських партнерів.

Ще одним важливим блоком розмови стала необхідність подальшого обмеження ресурсів держави­агресора. Санкції та політичний тиск безпосередньо знижують здатність росії фінансувати війну, масштабувати виробництво озброєння та залучати людський ресурс.

«Критично важливо посилювати тиск на тіньовий флот та інші джерела доходів російської економіки», — заявив Сергій Боєв.

Заступник міністра подякував Європейському Союзу за послідовну підтримку та солідарність з Україною, повідомляє Міноборони.