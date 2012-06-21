Банківський сектор України прибутковий, капіталізований і загалом перебуває в хорошому стані, а макроекономічна ситуація сприяє стабільності фінансової системи. Низька вартість кредитного ризику, прийнятне боргове навантаження бізнесу й стрімке зростання доходів населення сприятимуть відновленню довгострокового кредитування. Проте активний розвиток незабезпеченого споживчого кредитування може створити ризики. Для запобігання їм Національний банк планує підвищити критерії ризику за такими кредитами. Про це йдеться у новому Звіті про фінансову стабільність, розміщеному на сайті регулятора.
«Наш черговий звіт про фінансову стабільність надає нам упевненості в нашій банківській системі. Ми можемо констатувати, що вона доволі стійка до різноманітних ризиків, які можуть загрожувати фінансовій стабільності», — цитує УНІАН слова першого заступника голови НБУ Катерини Рожкової. А поточний рівень прибутку банків дає підстави вважати, що вони здатні повноцінно обслуговувати економіку й нарощувати кредитування.