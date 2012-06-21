У межах угоди про фінансування програми «Підтримка комплексного реформування державного управління» Україна отримала черговий транш. Про це повідомив Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко. За його словами, обсяг траншу залежить від успішного виконання реформи в попередній період. Україна вже виконала 75% поставлених індикаторів на 2017 рік, тож ЄС надав фінансову підтримку обсягом 15,5 мільйона євро. «Перша частина траншу фіксована, її сума — 5 мільйонів євро. Обсяг другої частини залежить від успішності впровадження реформи і становить 10,5 мільйона євро», — пояснив Олександр Саєнко.
За словами міністра, українська сторона системно співпрацює з європейськими партнерами у впровадженні в країні системи державного управління європейського зразка. «Для простих громадян це означає, що держава, яка надає їм послуги, стає більш ефективною, сервісно орієнтованою», — цитує Олександра Саєнка прес-служба Міністра КМУ.
Керівник групи підтримки нашої держави в ЄС Пітер Вагнер вважає, що реформа держуправління — один із ключових пріоритетів українського уряду, в межах якої здійснюють багато конкретних кроків.
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