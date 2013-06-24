Міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся з віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Маттео Патроне, керуючим директором ЄБРР в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером та іншими представниками банку. У зустрічі взяли участь заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук та урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Сторони обговорили поточний портфель проєктів банку в українському державному та приватному секторах, бюджетні потреби України на 2026 рік та пріоритети подальшого фінансування, зокрема підтримку української енергосистеми.

Сергій Марченко подякував ЄБРР за фінансову підтримку відновлення критично важливих секторів української економіки.

«ЄБРР залишається надійним партнером України в питаннях реконструкції та відновлення. Тільки з початку повномасштабної війни росії проти України банк інвестував у реалізацію проєктів з відновлення критичної інфраструктури понад 8 мільярдів євро. Обговорили з ЄБРР можливість залучення додаткового фінансування на закупівлю газу для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону 2025—2026 років. Це нагальний пріоритет з огляду на посилення атак росії на потужності НАК «Нафтогаз» та енергетичну систему України загалом», — сказав Сергій Марченко.

Сторони обговорили можливість покриття потреб у закупівлі газу за рахунок підтримки інших донорів — міжнародних фінансових організацій, а також перспективу залучення коштів під гарантії ЄС.

У 2022—2025 роках ЄБРР надав майже 1 млрд євро на екстрену закупівлю газу для забезпечення безперебійного проходження опалювальних сезонів 2022—2026 років. Лише 2025-го було укладено кредитні угоди з НАК «Нафтогаз» на 770 млн євро, з них 500 млн євро — під гарантії Європейської комісії, 270 млн євро — під гарантії уряду.

На зустрічі керівництво Мінфіну та банку обговорило питання підготовки до щорічних зборів Міжнародного валютного фонду і Світового банку, що пройдуть у Вашингтоні в жовтні.

Маттео Патроне запевнив, що Європейський банк реконструкції та розвитку й надалі підтримуватиме відновлення енергосистеми України.

Нагадаємо, ЄБРР активно фінансує ініціативи для підвищення енергетичної безпеки, підтримки ліквідності та стійкості державних підприємств, а також відновлює інфраструктуру, підтримує мікро-, малі та середні підприємства та здійснює капітальні інвестиції у приватний сектор.

На сьогодні портфель проєктів ЄБРР в державному секторі налічує 15 на загальну суму кредитування 3 млрд євро. В енергетичному секторі банк фінансує дев’ять проєктів на 1,7 млрд євро, у транспортному — шість на 1,3 мільярда євро.

Джерело: Міністерство фінансів