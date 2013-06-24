Міністр фінансів Сергій Марченко зустрівся з віцепрезидентом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Маттео Патроне, керуючим директором ЄБРР в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером та іншими представниками банку. У зустрічі взяли участь заступниця міністра фінансів Ольга Зикова, заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук та урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.
Сергій Марченко подякував ЄБРР за фінансову підтримку відновлення критично важливих секторів української економіки.
«ЄБРР залишається надійним партнером України в питаннях реконструкції та відновлення. Тільки з початку повномасштабної війни росії проти України банк інвестував у реалізацію проєктів з відновлення критичної інфраструктури понад 8 мільярдів євро. Обговорили з ЄБРР можливість залучення додаткового фінансування на закупівлю газу для забезпечення безперебійного проходження опалювального сезону 2025—2026 років. Це нагальний пріоритет з огляду на посилення атак росії на потужності НАК «Нафтогаз» та енергетичну систему України загалом», — сказав Сергій Марченко.
Сторони обговорили можливість покриття потреб у закупівлі газу за рахунок підтримки інших донорів — міжнародних фінансових організацій, а також перспективу залучення коштів під гарантії ЄС.
У 2022—2025 роках ЄБРР надав майже 1 млрд євро на екстрену закупівлю газу для забезпечення безперебійного проходження опалювальних сезонів 2022—2026 років. Лише 2025-го було укладено кредитні угоди з НАК «Нафтогаз» на 770 млн євро, з них 500 млн євро — під гарантії Європейської комісії, 270 млн євро — під гарантії уряду.
На зустрічі керівництво Мінфіну та банку обговорило питання підготовки до щорічних зборів Міжнародного валютного фонду і Світового банку, що пройдуть у Вашингтоні в жовтні.
Маттео Патроне запевнив, що Європейський банк реконструкції та розвитку й надалі підтримуватиме відновлення енергосистеми України.
Нагадаємо, ЄБРР активно фінансує ініціативи для підвищення енергетичної безпеки, підтримки ліквідності та стійкості державних підприємств, а також відновлює інфраструктуру, підтримує мікро-, малі та середні підприємства та здійснює капітальні інвестиції у приватний сектор.
На сьогодні портфель проєктів ЄБРР в державному секторі налічує 15 на загальну суму кредитування 3 млрд євро. В енергетичному секторі банк фінансує дев’ять проєктів на 1,7 млрд євро, у транспортному — шість на 1,3 мільярда євро.