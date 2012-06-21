Минулого року на ремонт закарпатських доріг було заплановано 445 мільйонів гривень, що значно перевищує кошторис попередніх років. Їх вдалося освоїти майже в повному обсязі.
На 2018-ий коштів на автошляхи передбачено ще більше: лише на дороги державного значення з Дорожнього фонду буде виділено 420 мільйонів гривень. Крім того, за рахунок коштів Дорожнього фонду передбачена субвенція на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах, загальна сума яких становитиме майже 219 мільйонів гривень. Таким чином, сумарний обсяг фінансування доріг в Закарпатській області з Державного фонду дорівнюватиме майже 639 мільйонів гривень.
Зокрема, згідно із затвердженим урядом переліку, в цьому році планується відремонтувати в області такі дороги:
♦ М-06 Київ - Чоп (окремими ділянками) на суму 170 мільйонів гривень;
♦М-25 Контрольно-пропускний пункт «Соломоново» - Велика Добронь - Яноші на ділянці 3-19 км (100 мільйонів гривень);
♦ М-24 Велика Добронь - Мукачево - Берегове - контрольно-пропускний пункт «Лужанка» на ділянці 0-24 км (150 мільйонів гривень).
Поряд із цим, у межах Закарпатської області планується реалізовувати проект за рахунок коштів кредиту уряду Угорщини, що надаються Україні на умовах пов'язаної допомоги, загальною вартістю 50 мільйонів євро. У рамках реалізації цього проекту планується здійснити будівництво об'їзної дороги м Берегове та с. Астей до КПП «Лужанка», а також провести капітальний ремонт на шести ділянках автодоріг на під'їздах до КПП.
Таким, чином, у цьому році фінансування доріг області буде збільшено відразу на 44%.