Фінська компанія Orion і німецька компанія Bayer заявили в середу, 31 липня, що Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило ліки від раку простати даролурамід, які дві компанії розробляли разом.
Згідно з угодою 2014 року Bayer має право комерціалізувати даролурамід у всьому світі, натомість Orion вироблятиме продукт і отримуватиме проміжні платежі при перших продажах на різних ринках.
Компанія Orion визначила даролутамід як найбільш важливий фактор свого фінансового росту протягом наступних декількох років і заявила, що має право отримати винагороду в розмірі 45 мільйонів євро (50 мільйонів доларів) після перших комерційних продажів в Сполучених Штатах.
За словами керівництва Orionа, Bayer подав заявку на схвалення препарату також до Європейського Союзу, Японії та інших країн світу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»