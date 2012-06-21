Фінські вчені створили 3D-модель поширення в замкнутому приміщенні повітряно-крапельних частинок коронавірусу, що виділяються в результаті кашлю або чхання. Такі частинки, відзначається в поясненні до моделі, можуть нести різні патогени, включаючи коронавірус.
Вчені змоделювали ситуацію, коли людина кашляє в магазині між стелажів. Згідно з розрахунками, хмара дрібних частинок поширюється в приміщенні і може залишатися в повітрі протягом 6 хвилин. Частинки, які виділяються при сухому кашлі, одному з головних симптомів захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19, дуже малі, менше 15 мікрометрів, через що здатні довго утримуватися в повітрі, потрапляючи в дихальні шляхи оточуючих людей.
У зв'язку з цим вчені рекомендують уникати місць скупчення людей, таких як магазини, громадські заклади, громадський транспорт.
3D-модель створена спільними зусиллями вчених з Університету Аальто в Гельсінкі, Фінської метеорологічного інституту, Центру технічних досліджень VTT Гельсінкі і Гельсінського університету. Поширення частинок в повітрі було обраховано та змодельовано на суперкомп'ютері CSC - Finnish It Center for science.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»