Тепла зустріч гостей зі Львівщини пройшла на Кремінщині у форматі «День учителя заздалегідь», і перетворилася у програму обміну досвідом. Креміняни зустрічали партнерів на лінійці як окремий гурт за народною традицією - із хлібом-сіллю - та виставкою «Осінній вернисаж». Педагог місцевої гімназії Світлана Рибалко, презентуючи надбання в напрямку STREAMосвіти, організувала у своєму музеї лікарських рослин науковий пікнік «Від чаю до фіточаю», під час якого учні разом із гостями розробили оптимальний рецепт живильного напою, який виготовили та посмакували, приготувала у подарунок ексклюзивний пакунок із чаєм.
Натомість освітній десант зі Сколівщини підготував для кремінян насичену програму знайомства із інноваційним освітнім простором свого закладу. Екс-президент учнівської країни Козьовської школи-ліцею Зоряна Калинів презентувала акції та проекти учнівського самоврядування раді лідерів і активістам країни СХІД Кремінської школи-гімназії. Олена Калинів провела для учителів початкових класів тренінг ігрових технологій за методикою KLANZA, актуальною для нової української школи тощо.
Як повідомляє прес-служба Кремінської РДА, спільно проведені активності засвідчили, що Схід і Захід в унісон працюють над реалізацією реформи «Нова українська школа».
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»