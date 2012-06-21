Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Незабаром українці зможуть вільно відкривати онлайн рахунки банківських установ, адже 22 травня 2020 року стало чинним положення Нацбанку України про фінансовий моніторинг. Це означає, що фінансові установи зможуть віддалено ідентифікувати та верифікувати своїх потенційних клієнтів, які стануть постійними.
Все це можна зробити у режимі так званої відеотрансляції, а також використовуючи BankID НБУ. Якщо клієнт обирає будь-який банк, то через цю систему він проходитиме авторизацію, тобто вводить логін, пароль та номер своєї банківської картки.
У Нацбанку наголошують — таким чином потенційний клієнт підтверджує свою згоду на те, що вільно передає свої конфіденційні дані до сайту обраної ним фінансової установи. Це повне і’мя, по-батькові та прізвище, дата народження, ідентифікаційний номер, адреса реєстрації клієнта, номер його телефона, імейл-адреса, скан-копії паспорта.
Міністерство цифрової політики України також інформує, що для українців будуть певні обмеження ліміту сум операцій, які можна проводити, користуючись онлайн. Зокрема, вони не повинні перевищувати 40 тисяч гривень щомісяця та 400 тисяч гривень щороку.