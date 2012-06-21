Канадські вчені з Інституту теоретичної фізики відкрили таємницю паралельного Всесвіту, який відображає існуючий світ у зворотному часовому вимірі. За точку відліку вони взяли Великий вибух.
Вчені стверджують, що під час Великого вибуху сформувалися Всесвіт і Антивсесвіт. Один прагне до майбутнього, другий – до минулого. Паралельний світ утворився з античастонок електрона позитрона.
Наш Всесвіт утворився в результаті Великого вибуху 14 мільярдів років тому. Канадці Ніл Турок, Латам Бойл і Кіран Фінн вважають, що Великий вибух одночасно породив і паралельний Всесвіт, який симетричний нашому Всвевіту і складається з антиречовини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»