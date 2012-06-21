Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
21 травня українці відзначають особливе свято, сповнене національного колориту та самобутньої краси, — День вишиванки. Це свято покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу.
Черкаська міська рада, готуючись до свята, запропонувала всім городянам узяти участь у підготовці до нього шляхом онлайн флешмобу #історія_моєї_вишиванки. Черкащани роблять фотознімки у вишитому одязі, знаходять в архівах цікаві світлини, готують цікаві розповіді, пов’язані з вишитим вбранням.
Працівники міської ради пообіцяли 22 травня опублікувати на своїй інтернет-сторінці найцікавіші розповіді та фотографії. Це буде вагомим вкладом кожного у відзначення свята вишиванки.