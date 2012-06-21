Цього четверга відзначаємо Всесвітній день вишиванки. Карантин не дозволяє організовувати масові заходи, тож чи не основною з таких святкових ініціатив є проведення флешмобів. Скажімо, Шумська міська рада на Тернопільщині запросила на акцію «Одягни громаду у вишиванку». Аби стати її учасником, варто лише сфотографуватися в якомусь затишному місці цієї об’єднаної територіальної громади та викласти у Фейсбук під ґраткою #одягни_громаду_у_вишиванку. Відтак усі світлини репрезентують на офіційному сайті ОТГ.
Сфотографуватися з родиною чи з коханою або навіть самому у вишиванці запрошує й найбільший у Тернополі торгівельно-розважальний центр «Подоляни». Тут Всесвітньому дню вишиванки вирішили приурочити фотоконкурс. Узявши участь у такому творчому змаганні, можна виграти і смачні і гарні призи. На переможців чекатиме смачний торт «Вишиванка», книга про вишиванку та брендові дарунки від «Подолян».
Флешмоб до прекрасного та самобутнього свята організовує також Світовий конгрес українців. Умова: слід у соціальній мережі Фейсбук поділитися історією вишиванки. Допис необхідно позначити ґраткою #ДеньВишиванки #VyshyvankaDay.
Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»