Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Упродовж трьох днів у Польщі тривав VIII міжнародний фестиваль-конкурс дитячої та молодіжної творчості «Краківські скарби», в якому взяли участь представники низки країн, у тому числі України.
Фольклорний колектив «Ярославна» (керівник – заслужений працівник культури Олена Черв’яцова), який удостоєний звання народного і багато років поспіль працює при Путивльському РБК, виборов перше місце, а солістка Вероніка Климець одержала Гран-прі.
Фестиваль передбачає участь у таких номінаціях як вокальне, хореографічне, оригінальне мистецтво, що дозволяє учасникам сповна розкрити свою майстерність у різних сценічних жанрах. «Ярославна» та її солісти давно пропагують українську національну культуру, пісенну спадщину горюнів, нащадки яких і сьогодні мешкають у кількох селах Путивльського та Білопільського районів – про це автохтонне поселення свого часу розповідав «Урядовий кур’єр».