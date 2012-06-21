Офіційно зареєстровано державну установу «Фонд енергоефективності України» як юридичну особу і внесено відповідний запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань. Виконувачем обов’язків директора Фонду енергоефективності призначено Юлію Головатюк-Унгуряну. До цього вона працювала керівником сектору реформи управління житловим фондом та енергоефективності Офісу підтримки та впровадження реформ (RST) при Мінрегіоні.
Найближчим часом буде розпочато процедуру конкурсного добору членів наглядової ради. Постанова уряду щодо порядку добору членів наглядової ради фонду дасть Мінрегіону змогу найближчим часом утворити конкурсну комісію для добору. Орієнтовно у вересні 2018 року буде опубліковано оголошення, після якого охочі стати членами наглядової ради фонду зможуть подати документи.
Серед функціональних обов’язків в.о. директора — реєстрація фонду, наповнення статутного капіталу, проведення переговорів з міжнародними партнерами, співпраця з IFC щодо роботи мультидонорського фонду, напрацювання внутрішніх процедур і документів, укладання контрактів з незалежними членами наглядової ради та представником донорів. А також у співпраці з донорами — складання маркетингового плану, участь у проведенні інформаційних кампаній.
«Головне завдання в.о. директора фонду — якнайшвидша практична реалізація програм фонду, які надаватимуть громадянам фінансову й технічну підтримку для реалізації енергоефективних заходів. Лише за останній рік завдяки спільній роботі команди Мінрегіону, міжнародних партнерів, Офісу підтримки і впровадження реформ при Мінрегіоні зроблено багато для початку роботи Фонду енергоефективності. Ухвалено вісім (з дев’яти необхідних) постанов уряду, які регламентують роботу установи, підписано три міжнародні угоди про фінансування та створення мультидонорського фонду, скоординовано підтримку донорів: ЄС, GIZ, IFC, Світового банку, ПРООН. А також розроблено hand book — операційний посібник для ОСББ, який буде презентовано у вересні. Це пришвидшить практичну роботу фонду і реалізацію його програм», — цитує слова віце-прем’єр-міністра — міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка служба урядовця.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»