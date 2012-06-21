Україна має зосередитися на створенні умов для зменшення споживання енергоресурсів і модернізації систем енергопостачання. Про це заявив під час Міжнародного форуму сталої енергетики SEF-2017 KYIV віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, повідомляє прес-служба віце-прем’єра.
«В Україні напрацьоване законодавство, яке відповідає 31-й і 30-й директивам Європейського Союзу. Нині розробляється законодавча база щодо 27-ї директиви ЄС, яка вже частково імплементована. Йдеться насамперед про розвиток енергоефективності й відновлювальної енергетики, зменшення споживання і найголовніше — про переорієнтування України від споживання вуглеводнів», — зазначив він.
За словами Геннадія Зубка, Україна сьогодні має величезний потенціал для залучення інвестицій у сонячну, вітрову енергетику, перехід на альтернативні види палива. Є можливість переходу на децентралізоване енергопостачання в містах: використання альтернативного палива в газових котельнях. Експерти, виробники, народні депутати працюють над тим, аби Україна створила конкурентні умови для діяльності ринку відновлювальної енергетики. Важливі дві речі — зацікавити інвесторів вкладати в Україну та створити конкурентне середовище між українськими виробниками, що дасть змогу розвивати галузь у цілому.
«18 мільярдів кубів газу нині споживає житловий сектор. Бачимо перспективи до зменшення вдвічі за рахунок відновлювальної енергетики та зменшення споживання через термомодернізацію та санацію будинків. Крім того, ми розраховуємо на розвиток в Україні вітрової енергетики. Говоримо про промисловий і житловий сектори, а також зміни в законодавстві, які пришвидшать ці процеси», — підкреслив Геннадій Зубко.
Розповів урядовець і про те, що розроблення нормативної бази щодо Фонду енергоефективності планується завершити до кінця року. «Вже ухвалено Закон «Про Фонд енергоефективності», готується нормативна база, яка затвердить його статут, дасть можливість обрати наглядову раду, закріпить процедури. Наші міжнародні партнери вже задекларували перший транш фінансування Фонду енергоефективності спільно з держбюджетом України на 50 мільйонів євро. Основне питання — створення процедур. Важливо, яким чином працюватиме фонд, яким чином пропонуватимуться продукти, як вони технічно і фінансово підкріплюватимуться. І головне — забезпечити прозорість діяльності роботи фонду», — зауважив Геннадій Зубко.
Віце-прем’єр-міністр наголосив, що під час реалізації проектів фонду банки працюватимуть напряму з клієнтами. «Фонд тільки створюватиме продукти й технічні рішення, далі — банки отримають співфінансування від міжнародних партнерів і бюджету України для реалізації цих проектів», — наголосив він. Реально фонд запрацює вже наступного року, резюмував віце-прем’єр-міністр.
Відділ економіки та державного управління
«Урядового кур’єра»