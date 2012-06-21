Комітет Верховної Ради з питань бюджету на своєму засіданні погодив надання коштів державного бюджету із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України у розмірі майже 2,3 мільярда гривень.
Їх буде надано ФССУ після внесення змін до бюджету Фонду на 2020 рік, повідомляє Міністерство соціальної політики.
Розподілять ці кошти таким чином:
- 1 807,7 мільйона гривень буде спрямовано на поворотній основі для виплати матеріального забезпечення, зокрема, допомог за листками тимчасової непрацездатності й виплат по вагітності й пологах;
- 471,1 мільйон гривень — на безповоротній основі для виплати матеріального забезпечення (крім допомог по вагітності й пологах) в частині надання допомоги на період перебування українців у закладах охорони здоров’я і на самоізоляції під меднаглядом, а також для виплати одноразових допомог членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які померли від COVID-19.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»