Американсько­український інвестиційний фонд відбудови за перший місяць приймання заявок отримав понад 60 проєктних пропозицій. Із них 37 — від українських компаній. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Команда вже перейшла до конкретної роботи із пропозиціями. Перший проєкт готують до проходження процедури due diligence. Ще 21 — на стадії опрацювання. Усі проєкти стосуються провідних галузей — енергетики, інфраструктури, критичних мінералів, а також інноваційних технологій.

Фонд має стартовий капітал 150 млн доларів — по 75 млн від України та США. Додатково він наповнюється коштами від продажу ліцензій. Створено керівну раду та профільні комітети, обрано інвестиційного радника — тобто всі умови для подальшого ухвалення інвестиційних рішень.

«Маємо на меті підписати перші три інвестиційні угоди до кінця 2026 року. Пріоритетно фонд інвестуватиме у проєкти, які допоможуть залучати додатковий капітал на інвестиції та дадуть найбільший ефект для нашої економіки», — зазначила очільниця уряду.

Фонд — частина довгострокового економічного партнерства зі США, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.