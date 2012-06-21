Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Їх передали з науково-дослідної лабораторії археології та краєзнавства Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Ці старовинні речі науковці виявили в рідному місті під час розкопок біля вежі-дзвіниці костелу Святого Варфоломія.
Директорка музею «Дрогобиччина» Алла Гладун каже, що історичні знахідки доповнили нумізматичні та археологічні збірки закладу. Серед нових надходжень, зокрема, медальйон і кулон XVIII-XIX ст., ґудзики, фрагменти керамічного посуду XIV-XVII ст. і люльки. Велике зацікавлення викликали й різні монетні раритети, що тривалими століттями «ходили» на українських землях. Чи не найбільше вдалося знайти шелягів (боратинок) часів польського короля Яна ІІ Казимира (1659-1668 років). Є й давніший експонат — півгріш коронний Сигізмунда I Старого (Річ Посполита, 1516 рік).
Пощастило археологам також знайти крейцери, гелери — розмінні монети, які карбували в Австро-Угорській імперії часів правління Марії-Терезії та Франца-Йосифа І. До музейних фондів передали й солід (шеляг) і гріш коронний Августа III (Річ Посполита, 1754-1755 р.) та інші унікальні речі.
«Дрогобиччина» має величезну археологічну збірку. Це передусім предмети з експедицій, які в міжвоєнний час проводив відомий археолог Володимир Кобільник. У радянський час заклад очолював також знаний археолог Володимир Козак. Радіють, що саме в їхньому музеї зберігають, виставляють скарб бронзової доби — знаряддя праці, який описував Михайло Грушевський. Свого часу гадали, що ця унікальна знахідка навіть утрачена, а вона насправді зберігається в музейному закладі для сучасників і нащадків.
Алла Гладун мовить, що на історичному факультеті Дрогобицького педуніверситету ім. Івана Франка до археології мають велике зацікавлення. Започаткував тут таку діяльність доцент Василь Петрик, а гідно її продовжує теперішній декан, професор Леонід Тимошенко. Науковці часто організовують археологічні експедиції, зокрема, розкопували біля сільзаводу, костелу Св. Варфоломія, на городищі Тептюж. У деяких таких археологічних дослідженнях брали участь і співробітники музею.
Принагідно зауважити, що науково-дослідна лабораторія археології та краєзнавства в педуніверситеті існує на громадських засадах уже 20 років. Звідти ж останніми роками до музею надійшли також чотири гармати XVII століття, іншу зброю, керамічні та дерев’яні вироби, монети, різні ужиткові речі. Археологи знаходять артефакти, вивчають їх і згодом передають до музею «Дрогобиччина». Тут ці старовинні предмети не лише зберігають у фондах, вони оновлюють постійну експозицію.