Європейський підрозділ Ford планує замінити моделі Mondeo, S-Max і Galaxy одним повнорозмірним кросовером.
Новинку створять на платформі Ford C2, яка лежить в основі моделі Focus четвертого покоління. Кросовер оснастять дизельними і бензиновими двигунами, а також гібридною силовою установкою.
Відзначається, що крім Європи автомобіль буде пропонуватися на ринку Північної Америки. Одним з основних конкурентів моделі стане універсал Subaru Outback.
Очікується, що серійний випуск нового кроссовера Ford почнеться в 2021 році.
Ford також представить 17 листопада новий електричний кросовер, зовнішність якого буде виконана в стилістиці купе Ford Mustang.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»