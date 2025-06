У межах національного форуму Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery міністр соціальної політики Оксана Жолнович представила бачення трансформації соціальної політики в умовах війни. Форум — важлива частина підготовки до Ukraine Recovery Conference 2025, він об’єднав представників влади, громадянського суспільства, міжнародних партнерів, медіа, експертів та лідерів думок.

Відкриваючи захід, віцепрем’єр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов наголосив, що люди — головна цінність і рушій відновлення України, а сила українського народу в єдності. Він додав, що питання повернення громадян напряму пов’язане з одним із ключових викликів для держави — демографічним.

Своєю чергою міністр соціальної політики Оксана Жолнович зазначила, що нині формується нова філософія соціальної підтримки. Система вже функціонує як платформа підтримки і розвитку людського потенціалу, а не лише як інструмент розподілу коштів.

«Інвестиції в людину мають стати основою відновлення України. Соціальна підтримка — це не тільки виплати в кризовій ситуації, а й комплекс послуг, що допомагають людині вийти з кризи. Психосоціальна допомога, перекваліфікація, догляд, адресна фінансова підтримка — усе це частина нової моделі. У фокусі — створення середовища, в якому формується інтелектуально, фізично й економічно спроможне суспільство. Дякую усім нашим міжнародним партнерам за сприяння у впровадженні змін», — сказала Оксана Жолнович.

Міністерство соціальної політики уже впроваджує нові рішення для гідного догляду, оновлює законодавство для людей з інвалідністю, закуповує соціальні послуги у різних надавачів, а не лише в державних установах. Такий підхід дає змогу будувати гнучку, якісну та людиноцентричну систему, що відповідає сучасним викликам.

Міністр додала, що Україна сьогодні — це унікальне місце сили та практик, народжених у час викликів війни. Це не просто нові напрацювання — це масштабні трансформації та внесок у стійкість усієї Європи.

10 липня в Римі команда міністерства презентує новий підхід до формування політик у межах міжнародної конференції з питань відновлення України — URC 2025.

Форум Human capital dimension at the URC 2025. Focusing on Return and Recovery організувало Міністерство національної єдності України на платформі Центру економічного відновлення за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) і Stabilization Support Services.

Джерело: Міністерство соціальної політики