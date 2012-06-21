На Луганщині проходить обласний форум «Діалог про стратегію підвищення інклюзії у різних сферах суспільного життя», який зібрав понад 60 учасників з різних міст області. Щоб привернути увагу владних структур різного рівня, колег та партнерів до питань рівності в доступі до послуг для людей з інвалідністю, учасники заходу долучились до Всеукраїнського флешмобу «Вікенд необмежених можливостей 2018».

Учасники заходу обговорювали тему «Універсальний дизайн» як необхідну складову нашого повсякденного життя і таку проблемну для людей з особливими потребами. Зокрема зупинились на необхідності популяризації підходів «дружня громада», «інклюзія» в демократичних процесах, освіті та медицині. Детально опрацьовують ідеї безбар’єрного доступу спільно з активістами з інвалідністю. Завдань  багато, бо й людей, які живуть в області та мають групу інвалідності, близько 26 тисяч. Аби зробити їхнє життя комфортнішим та зручнішим, треба об’єднати зусилля всіх зацікавлених сторін.

Люди з інвалідністю активно долучилися до обговорення проблем доступності життя. Фото надав Луганський ресурсний центр

Роблять чимало. Громадська організація «ООН Жінки» видала книжку «Універсальний дизайн». З ініціативи голови обласної асоціації людей з інвалідністю Миколи Надуличного проведено моніторинг доступності п’яти важливих об’єктів — будівель міськвиконкомів, ЦНАПу, пошти, клубу, храму — в чотирьох містах області та виявлено проблеми. Деякі міжнародні організації, зокрема УВКБ ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, роблять конкретні справи для підтримки людей з особливими потребами.

«Але лише тоді, коли ми об’єднаємо зусилля та ресурси і будемо координуватися між собою, зможемо ефективніше і в короткі терміни поліпшити і зробити доступними не тільки наші громади, а й Україну загалом», — підкреслила радник ПРООН з питань примирення і соціальної єдності Анна Борова. Форум організовано UNDP Ukraine/ПРООН в Україні в межах Програми відновлення та розбудови миру з підтримки уряду Данїї та Європейського Союзу з ініціативи Луганської обласної державної адміністрації. Цей захід продемонстрував, скільки талановитих людей серед тих, хто має обмежені фізичні можливості.

Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»