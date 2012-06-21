На Луганщині проходить обласний форум «Діалог про стратегію підвищення інклюзії у різних сферах суспільного життя», який зібрав понад 60 учасників з різних міст області. Щоб привернути увагу владних структур різного рівня, колег та партнерів до питань рівності в доступі до послуг для людей з інвалідністю, учасники заходу долучились до Всеукраїнського флешмобу «Вікенд необмежених можливостей 2018».
Учасники заходу обговорювали тему «Універсальний дизайн» як необхідну складову нашого повсякденного життя і таку проблемну для людей з особливими потребами. Зокрема зупинились на необхідності популяризації підходів «дружня громада», «інклюзія» в демократичних процесах, освіті та медицині. Детально опрацьовують ідеї безбар’єрного доступу спільно з активістами з інвалідністю. Завдань багато, бо й людей, які живуть в області та мають групу інвалідності, близько 26 тисяч. Аби зробити їхнє життя комфортнішим та зручнішим, треба об’єднати зусилля всіх зацікавлених сторін.
Роблять чимало. Громадська організація «ООН Жінки» видала книжку «Універсальний дизайн». З ініціативи голови обласної асоціації людей з інвалідністю Миколи Надуличного проведено моніторинг доступності п’яти важливих об’єктів — будівель міськвиконкомів, ЦНАПу, пошти, клубу, храму — в чотирьох містах області та виявлено проблеми. Деякі міжнародні організації, зокрема УВКБ ООН, Міжнародний комітет Червоного Хреста, роблять конкретні справи для підтримки людей з особливими потребами.
«Але лише тоді, коли ми об’єднаємо зусилля та ресурси і будемо координуватися між собою, зможемо ефективніше і в короткі терміни поліпшити і зробити доступними не тільки наші громади, а й Україну загалом», — підкреслила радник ПРООН з питань примирення і соціальної єдності Анна Борова. Форум організовано UNDP Ukraine/ПРООН в Україні в межах Програми відновлення та розбудови миру з підтримки уряду Данїї та Європейського Союзу з ініціативи Луганської обласної державної адміністрації. Цей захід продемонстрував, скільки талановитих людей серед тих, хто має обмежені фізичні можливості.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»