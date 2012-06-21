Практичні навички польових археологічних досліджень, екологічні матеріали, що є джерелом інформації для написання творчих робіт, а також нові знання з історії рідного краю — з таким вантажем повернулися 13 учнів — членів Луганської обласної малої академії наук для учнівської молоді з оздоровчої археологічної експедиції до селища Нижня Даванка Сватівського району. У цікаву подорож діти вирушили разом з фахівцями Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.
Майбутні науковці прослухали лекції, присвячені різновидам прийомів розкопок курганів, які провів керівник експедиції доктор історичних наук Юрій Бровендер, відомий дослідник Східної України. Учні вчилися вимірювати перспективу за допомогою геодезичного приладу — нівеліра, брали участь у розкопках кургану.
«Під час камерального оброблення матеріалу реконструювали горщики епохи середньої бронзи IV—III тисячоліття до нашої ери, — із захопленням розповіла Марія Мицик. — Тепер з новими ідеями та силами я з радістю стану до подальшої роботи у Малій академії».
На Сватівщині проведено й урочисту посвяту в юні археологи учасників експедиції. Отже, був час і попрацювати, і творчо відпочити. Дорослі організатори подорожі вважають, що хлопці й дівчата розширили світогляд, більше дізналися про давню історію рідного краю.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»